Ivan Zamorano torna a scommettere su Alexis Sanchez all'Inter. Intervistato dall'emittente radiofonica cilena Radio Futuro, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato dell'incontro avuto col Nino Maravilla nei giorni scorsi ad Appiano Gentile: "L'ho visto calmo, molto felice. Vuole davvero continuare a lavorare e trovare la sua forma fisica che Antonio Conte si aspetta da lui. Ho visto che ha la forza per essere quel giocatore importante che vogliono anche i tifosi. Ci sono molte aspettative su ciò che l'Inter può fare non solo in Italia ma in Europa". Bam Bam ha una certezza sul suo connazionale: "Sta per diventare un giocatore fondamentale, ne sono convinto. Ed è convinto anche lu stesso, e questo lo porterà a diventare un titolare".

Zamorano è tornato sul tema anche ai microfoni di Radio Cooperativa: "Ho avuto modo di parlare con lui, ogni giorno si sta ambientando meglio per poter essere all'altezza di ciò che significa essere in una squadra come Inter e all'altezza di ciò che la gente si aspetta a Milano. Quando si adattderà a ciò che Conte vuole, sarà un giocatore fondamentale per raggiungere gli obiettivi della squadra. ".

