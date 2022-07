56' - Lautaro semina il panico in area, cross per Gagliardini che in sforbiciata non imprime forza alla palla.

Termina in parità, due a due, la seconda amichevole dell'Inter dopo la vittoria sul Lugano. Pareggio in rimonta perché nel primo tempo un'Inter non apparsa in gran forma, soprattutto tra difesa e centrocampo, si è fatta sorprendere più di una volta da un Monaco più pimpante e facendosi infilare due volte. Si sveglia sul finale di prima frazione l'Inter con Gagliardini che ribadisce in rete un colpo di testa di D'Ambrosio, e trova il pari nella ripresa con Asslani. Poi la solita girandola di cambi ed emozioni che si placano. La condizione in questo momento non può chiaramente essere al top ma va segnalata la reazione d'orgoglio dopo i due gol monegaschi.

---------------------------------------------------------

Si chiude con il Monaco in vantaggio 2-1 sull'Inter il primo tempo del 'Mazza' di Ferrara. Nerazzurri che non partono benissimo, squadra apparsa slegata, in difficoltà da punto di vista fisico ma prevedibile a questo punto della stagione e con il gran caldo, e diversi esperimenti in campo, come D'Ambrosio centrale di difesa, non impeccabile. Il Monaco ha trovato le occasioni migliori del primo tempo e due reti, entrambe con ficcanti ripartenze in verticale che hanno sorpreso la difesa dell'Inter. Inter che si è però svegliata nel finale prima con una cavalcata di Lukaku che ha portato all'angolo che ha generato il gol dell'1-2, poi con la traversa di Lautaro. Vedremo se si assisterà a una ripresa diversa.

47' - Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo con il Monaco in vantaggio 2-1.

44' - Cross di Dimarco e traversa di Lautaro! Segnali di risveglio dell'Inter.

42' - GOL INTER!! Colpo di testa di D'Ambrosio da calcio d'angolo, respinge il portiere, Gagliardini a porta vuota mette dentro!

41' - Progressione potente di Lukaku, bravo Badiashile a chiuderlo in corner.

37' - Punizione per l'Inter, ci prova Dimarco, pallone alle stelle.

33' - Monegaschi più determinati, ora è Volland che prova ad anticipare Dimarco ma mette alto.

30' - RADDOPPIO MONACO! Passaggio in profondità per Ben Yedder che si infila come lama nel burro nella difesa dell'Inter e con uno scavetto supera Handanovic in uscita. Reclama l'Inter per un fuorigioco che l'arbitro non ravvisa.

28' - Riprende il match.

25' - Cooling break in corso.

20' - Lautaro chiede il rigore dopo un contatto in area con Marin, l'arbitro lascia correre.

10' - Ci prova Lautaro, tiro alla sinistra del portiere.

8' - GOL MONACO. Discesa centrale di Ben Yedder, passaggio a Golovin che smarcato davanti ad Handanovic non può che mettere dentro.

4' - Palo del Monaco! Henrique fa partirte un gran fendente da fuori area che colpisce il palo alla sinistra di Handanovic.

2' - Tentativo centrale di Volland, blocca a terra Handanovic.

1' - Monaco subito in avanti, sbroglia la difesa interista.

1' - Partiti!

20.30 - Squadre schierate per i saluti, tra poco il kick off!

--------------------------------------------

Seconda amichevole ufficiale della nuova stagione per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo il 4-1 nel classico estivo di Lugano stasera si esibisce al Paolo Mazza di Ferrara contro un avversario di livello superiore, il Monaco. Un'altra occasione per il tecnico piacentino per testare la condizione atletica dei suoi ragazzi e sperimentare dal punto di vista tattico, grazie anche al rientro recente di molti nazionali. Intanto, ecco le formazioni ufficiali in campo alle 20.30.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 36 Darmian, 33 D'Ambrosio, 32 Dimarco; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 11 Correa, 15 Lazaro, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa, 77 Brozovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): 16 Nubel; 6 Disasi, 3 Maripan, 5 Badiashile, 2 Vanderson; 36 Matazo, 19 Fofana; 12 C. Henrique, 31 Volland, 17 Golovin; 10 Ben Yedder. A disposizione: Didillon, Liénard, 14 Jakobs, 26 Aguilar, 34 Matsima, 43 Marcelin, 77 Gelson Martins, 11 Jean Lucas, 18 Minamino, 29 Lemarechal, 28 Pelé, 21 Akliouche, E.Diop, Magassa. Allenatore: Philippe Clement.