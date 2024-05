Presente alla festa con gli Inter Club dello scorso 27 maggio, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, si è lasciato andare al racconto di un curioso retroscena sul derby scudetto vinto contro il Milan e che ha portato i nerazzurri a conquistare la seconda stella: "Non so se è un segreto, se qualcuno lo sa o meno. Però partiamo da tre anni fa, quando all’ultima partita noi vinciamo con la Sampdoria e gli altri (il Milan, ndr) vincono col Sassuolo e, insomma… il nostro scudetto. Uno dei ricordi che ho io, forse perché sono interista, sono i 30 minuti di applausi che la curva e lo stadio ci hanno dedicato quando eravamo in campo con le nostre famiglie. Abbiamo pianto", ricorda il secondo allenatore nerazzurro.

"Poi passa tutto l’anno scorso, la cavalcata di Champions e inizia questa stagione che è stata strepitosa - prosegue dal palco -. Ad un certo punto era chiaro che avremmo vinto lo scudetto e si iniziò a vociferare che poteva succedere al derby. In realtà i ragazzi non davano molto peso a questa cosa. E aggiungo un’altra cosa: nelle ultime due o tre partite prime del derby, i dati fisici che analizziamo erano in leggero calo e anche quelli relativi alle conclusioni. Abbiamo sempre avuto dati di tiri in porta contro gli avversari schiaccianti, tipo 26 a 3 o 18 a 2. Abbiamo subito pochi gol e ne abbiamo fatto tanti, ma in quelle due o tre partite prima del derby avevamo dati in calo ma non eravamo preoccupati perché era chiaro che avremmo vinto il campionato. Però, quando rientriamo negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre partita, i ragazzi avevano organizzato un monitor in cui in genere inserivamo la formazione avversaria… invece in quel momento in quello schermo è partita l’immagine dell’ultima giornata del campionato 2021. I ragazzi hanno detto ‘ricordiamoci che quel giorno abbiamo pianto’. In quel momento ho capito che i ragazzi si erano segnati il derby per vincere lo scudetto nel derby".

Massimiliano Farris ci ha rivelato un segreto.

Una situazione imprevista che ha dato una motivazione in più ai Ragazzi per vincere lo Scudetto proprio in quel giorno.

Perché è giusto non dimenticare.

⭐️⭐️🇮🇹 pic.twitter.com/2PPQpQA7QI — Inter Club Madunina (@ICMadunina) May 30, 2024

