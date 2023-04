Ci sono anche i parametri zero tra gli argomenti toccati da Tullio Tinti durante l'ultimo intervento sulle frequenze di TMW Radio. Un tema delicato, dato che a parlare è anche l'agente, tra gli altri, di Alessandro Bastoni, in scadenza di contratto con l'Inter nel 2024 e in trattativa per il rinnovo: "Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l'hanno portato i club - dice Tinti -. Chiaramente i contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale. A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista".