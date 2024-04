Una frenata inattesa, proprio quando a San Siro già pregustavano la grande festa. Il Cagliari però non ha mai mollato ed esce dal Meazza con un pari preziosissimo che lascia inalterate le distanze tra l’Inter e il Milan. Questo il primo commento rilasciato ai microfoni di DAZN da Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro:

C’era grande delusione in panchina per il gol del 2-2, cosa ha detto ai ragazzi?

“Non ho parlato. Sapevamo di affrontare una squadra in salute. Il Cagliari non ha mai mollato e ha fatto un’ottima partita, abbiamo sofferto le loro ripartenze. Dispiace perché volevamo il bottino pieno davanti ai nostri tifosi ma ci mancano quei punti che possono darci la matematica”.

Hai la sensazione di aver concesso qualcosa che la tua Inter di solito non concede?

“Assolutamente, qualcosina abbiamo concesso. Sul primo gol dovevamo lavorare meglio di reparto e stringere di più. Il secondo è un gol casuale, poi abbiamo preso la ripartenza che è stata molto pericolosa. Solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze avversarie, stasera abbiamo trovato un avversario che attaccava bene la profondità. Sapevamo di trovare difficoltà, vanno fatti i complimenti al Cagliari che ha fatto un’ottima partita”.

Quale aspetto ti ha dato più fastidio della serata?

“Non aver vinto, noi davanti al nostro pubblico vogliamo fare sempre il massimo. Mancano 18 punti, siamo vicini al traguardo ma bisogna rimanere sul pezzo. I ragazzi hanno lavorato benissimo, bisogna valutare il primo gol perché dovevamo lavorare meglio di reparto. Sul secondo c’è poco da dire”.

Nel derby servirà vincere per lo Scudetto. Quanto darebbe lustro da 0 a 10 al vostro cammino vincere la seconda stella lunedì?

“Ci farebbe piacere. Ci prepareremo bene per lunedì. Stasera volevamo vincere ma prepareremo un grandissimo derby per farlo nel migliore dei modi. Se ci riusciremo bene, altrimenti ci saranno altre partite. Giocheremo con una squadra che ha fatto un ottimo percorso e vuol dare il meglio davanti ai suoi tifosi”.

Come si prepara questo derby? Con l’attenzione ai dettagli o seguendo l’ondata di questa stagione?

“Come sempre, faremo l’analisi alla ripresa del match di stasera e lavoreremo da mercoledì per arrivare a lunedì nel migliore dei modi. Cercando di portare 22 giocatori più i portieri, per fare le scelte migliori. Sappiamo cosa rappresenta il derby e cosa ha rappresentato per noi in questi anni, ma rispetteremo il Milan come sempre”.

Il derby di Milano ora supera per tensione quello di Roma?

“Assolutamente sì, ci siamo passati l’anno scorso con la semifinale di Champions League. Ne ho giocati e vinti tanti, cercheremo lunedì insieme ai ragazzi e ai tifosi di arrivarci nel migliore dei modi”.

Hai spazio per tatuarti il tricolore sull’avambraccio?

“I tatuaggi non mi piacciono. Se ho pensato a qualcos’altro? Vedremo”.

