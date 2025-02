Alla vigilia della gara di campionato contro il Genoa, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, rilascia una dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, dove si proietta a quella che sarà la partitissima del Maradona contro il Napoli in programma la prossima settimana: "Sarà senz'altro una partita molto importante, anche se decisiva mi sembra troppo presto per dirlo visto che mancano 12 giornate alla fine. Sarà sicuramente una partita molto importante per l'Inter e per il Napoli. Non penso che sia un confronto tra due allenatori quanto tra due squadre che stanno facendo molto bene, ma non dimenticherei l'Atalanta e le altre squadre distanti 8-9 punti che stanno rimontando grazie anche ai mercati fatti in inverno".

RImane convinto che la squadra alzerà un trofeo a fine anno?

"Quello è l'augurio. Quello che posso dire è che cercheremo a lottare su tutti i fronti come abbiamo sempre fatto in questi tre anni e mezzo. Ci piace molto giocare ed essere protagonisti".

