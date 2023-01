Sei fiducioso per i recuperi a centrocampo? "Abbiamo avuto qualche problemino, ora siamo concentrati per la sfida di sabato con un Verona in salute che farà una gara importante. C'è fiducia per tutti, vedremo di monitorare le condizioni. C'è bisogno di tutti".

Acerbi ha segnato un gol anche sabato... "Guardiamo a stasera, pensiamo a oggi. Quello che è successo a Monza lo ha visto il mondo. Partita difficile, stavamo facendo una gara discreta, potevamo muovere meglio la palla e fare meglio i posizionamenti. Poi abbiamo preso gol all'unico tiro in porta ma ho avuto buone risposte da chi ha giocato meno. Avrei evitato 120 minuti ma sapevamo che sarebbe stata complicata come con l'Empoli, guardiamo avanti con fiducia".

Vista la prova di oggi, i titolari dovranno soffrire un po' di più ora.

"Per i cambi dipende sempre dal risultato, prima è facile per tutti. Chi è entrato lo ha fatto benissimo, chi ha giocato meno ha dato ottime risposte. Dobbiamo continuare così, il percorso in Champions è stato fantastico mentre in campionato abbiamo perso qualche punto. Dobbiamo affrontare tante partite, le rotazioni saranno importantissime con gli impegni ravvicinati".

Dove devi lavorare per ritrovare Lukaku?

"Chiaramente Romelu è importantissimo per noi. Lo abbiamo voluto tantissimo, ha avuto quest'infortunio che per lui è una cosa nuova e ha avuto problemi nel gestirlo. Era rientrato molto bene, poi ha avuto questa complicazione. Riposerà anche domani poi proveremo a riportarlo nel migliore dei modi perché è un valore aggiunto, con lui avremmo quei punti in più che ci mancano in campionato. Per fortuna, in Champions non ne abbiamo risentito".

Il Verona è in forma, sarà una partita simile a stasera. Quanto è importante trovare bene le fasce come avvenuto stasera? E chi giocherà davanti?

"L'ampiezza è sempre importantissima, cercheremo di trovarla e recuperare forze. Le rotazioni sono limitate con Barella e Calhanoglu fuori e Mkhitaryan alla terza partita in una settimana. Ci siamo dovuti adattare ma sono soddisfatto della prestazione. Siamo l'Inter, giocavamo davanti ad un pubblico importante e ci tenevamo ad andare avanti in un torneo che abbiamo vinto l'anno scorso".