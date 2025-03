Stanco ma felice. In estrema sintesi è questa la versione di Simone Inzaghi che si presenta nella sala conferenze del De Kuip per commentare la vittoria dell'Inter sul Feyenoord.

Bastoni ha fatto una gara completa e sono tornati al gol Lautaro e Thuram.

"Gli attaccanti sono importantissimi per noi, hanno fatto un'ottima gara. Sono entrati bene anche Taremi e Arnautovic. In campionato e in coppa avremo anche Correa, sappiamo quanto è importante che gli attaccanti stiano bene. Thuram sta convivendo con un problema e il dolore non gli è ancora scomparso del tutto. Però sta lavorando bene. Per quanto riguarda gli esterni, Bastoni, Acerbi, Bisseck quando è entrato sulla catena di sinistra, sono stati bravissimi anche per la disponibilità data. Non era una partita semplice, abbiamo vinto il primo round, il secondo sarà martedì a San Siro. Ma prima avremo un incontro di campionato da preparare in meno di 48 ore".

De Vrij si è fatto male?

"No, si sentiva un po' affaticato, era tranquillissimo e non dovrebbero esserci problemi. Aveva già chiesto il cambio prima del contrasto con Ueda".

Il 60% delle partite dell'Inter sono senza gol al passivo. Chi non le guarda può pensare che tu sia un difensivista.

"Chiaramente siamo contenti, dobbiamo continuare, sappiamo il percorso che stiamo facendo in tutte le competizioni. Dobbiamo continuare, aascoltare il giusto, lavorare tanto e recuperare energie. Il calendario lo conosciamo, con questa disponibilità, sperando che possano rientrare i giocatori fuori, c'è grande ottimismo".

Questa partita vi mette nelle condizioni di recuperare le energie in vista dell'Atalanta?

"Assolutamente no, sarebbe il primo passo sbagliato. Ci piace giocare la Champions, sappiamo quello che abbiamo dovuto fare per essere qui agli ottavi. Abbiamo vinto il primo round ma il secondo sarà importantissimo. A San Siro troveremo una squadra che ha segnato tre gol al Manchester City, dovremo prestare la massima attenzione".

Nel prosieguo della stagione come gestirete i portieri?

"Vedremo con calma, Martinez ha fatto bene le proprie qualità che nessuno metteva in dubbio, è stato bravissimo ad adattarsi bene, a stare tranquillo. Essere il portiere dell'Inter non è semplice, non lo è giocare a San Siro. Ha accanto un portiere con grandissima esperienza. Adesso valuteremo con calma, però sono molto soddisfatto di Sommer, Martinez, Di Gennaro e Calligaris che è rimasto con noi per un certo periodo e oggi ha giocato con la Primavera, con cui mi complimento per la qualificazione in Youth League. Calligaris ai calci di rigore è stato decisivo".

L'Inter punta al treble?

"Siamo contenti, vogliamo andare avanti e non pensare troppo a quello che sarà. Vogliamo essere competitivi in quello che facciamo, conosciamo il nostro percorso e dobbiamo andare avanti sapendo che ogni volta ci sono avversari che vogliono metterci in difficoltà. Siamo l'Inter, lo sappiamo, siamo felci ma sappiamo che le nostre avversarie cercano di dare il massimo".

Punti a recuperare Dimarco per l'Atalanta? Col Monza chi potrebbe rientrare?

"Penso che Carlos Augusto e Zalewski possano recuperare, Dimarco e Darmian non credo che li avrò nelle prossime tre partite. Ma c'è fiducia, abbiamo un ottimo staff che lavora per far sì che questa emergenza sia alle spalle".

Sembri con la faccia tirata, non sei soddisfatto?

"Sì, sono solo stanco. Ho già detto ai ragazzi che manca ancora il secondo round a San Siro. Siamo felici di questa partita ma dobbiamo darle seguito tra sei giorni".