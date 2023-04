Al termine del match vinto per 3-0 sul campo dell'Empoli il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa. L'analisi del match che permette ai nerazzurri di ritrovare i tre punti comincia dalla grande prestazione di Romelu Lukaku: "Lui è importantissimo per noi, l'abbiamo preso per farci vivere giornate così. Ha avuto un problema che non aveva mai avuto, ora sta mettendo impegno per tornare quello che era. Deve continuare così e lavorare come gli altri attaccanti che ora mi danno la possibilità di scegliere e di avere giocatori freschi nel momento giusto".

Oggi c'era meno ansia?

"A parere mio la partita è stata fatta subito bene e con voglia di dominare, nel primo tempo abbiamo perso due palloni importanti che ci sono costati due ripartenza, poi nella ripresa abbiamo segnato. Sappiamo che dobbiamo fare punti perché in campionato abbiamo del ritardo".

Cosa cambia per voi la questione della penalizzazione alla Juve?

"Io guardo la classifica attuale come gradavo quella che c'era prima. Ora la Juve è terza e oggi può andare seconda. Avevo chiesto tempi celeri perché così è difficile per tutti, anche per la Juventus stessa".

La vicinanza dei dirigenti vi sta dando forza?

"Nei 20 mesi che sono stato qui, i dirigenti sono sempre stati con noi. Si parla sempre e non si cercano mai colpevoli, bensì si cercano delle soluzioni".

