Dopo la tappa davanti ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi si accomoda nella sala conferenze di San Siro per approfondire ulteriormente i temi del derby di Milano, vinto trionfalmente 5-1 dalla sua Inter contro il Milan, attraverso le domande dei giornalisti del Web e della carta stampata. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato:

Che segnale è al campionato?

"Un segnale di forza che volevo, vincere cinque derby consecutivi è una cosa che mancava da tanto tempo (in realtà non era mai successo, ndr). Sono contento per la famiglia Inter, è un qualcosa di importante ma siamo solo alla quarta giornata. Ora verrà il difficile, dovremo essere bravi a interpretare le altre gare come queste prime quattro".

Che margini di miglioramento ha la squadra?

"Dobbiamo inserire i nuovi coi tempi giusti, Pavard è un giocatore importantissimo, Sanchez è tornato in un modo perfetto, aveva bisogno di giocare, come Klaassen. Sappiamo che abbiamo cambiato tanto, arriverà il momento di tutti".

Hai cambiato tre uomini e hai ricacciato indietro la rimonta del Milan: è una strategia studiata per ogni partita?

"Sono entrati molto bene i nuovi, non c'erano avvisaglie per il gol di Leao. Potevamo essere più puliti dopo l'1-0, dopo il 2-1 sono stati bravi quelli che sono entrati perché abbiamo alzato nuovamente il baricentro. Continuiamo così, con questo spirito, come stiamo facendo dal 13 luglio".

Il suo gruppo squadra l'ha portata in trionfo in spogliatoio?

"Ho un ottimo rapporto col gruppo dal mio arrivo. Stasera eravamo tutti soddisfatti, sappiamo che la nostra gente sente queste partite e ci ha trascinato. Serata importante, dobbiamo continuare insieme, come fatto negli ultimi due anni".

Come sta Dimarco?

"Non sembra nulla, è rimasto a terra ma il dottore non mi ha comunicato niente. Aveva speso tanto in Nazionale, idem Bastoni, Barella e i sudamericani. Temevo questa partita perché ho rivisto i sudamericani a 24 ore dalla sfida, con questo atteggiamento possiamo fare cose importanti".

Ieri ha detto scherzando che l'Inter deve vincere l'Europeo, dopo questo derby come sarà la situazione?

"Non cambierà, non è un problema, Sono molto soddisfatto, io ho promesso ai tifosi e alla società di fare più partite possibili. Abbiamo raggiunto traguardi importanti, il tempo dirà che Inter sarà".

Tante rivincite dopo il derby del 2-1 di Giroud?

"Non ho bisogno di rivincite, conosco solo il lavoro, con lo staff siamo rimasti sempre lucidi. Dobbiamo continuare così, stasera è giusto essere felici perché sappiamo di aver reso contenti i tifosi".

Thuram può diventare più forte di Lukaku?

"Lo dirà il tempo. L'unico mio desiderio è che si possa continuare così. Ho la fortuna di avere giocatori preparati".

Come mai la trama del derby è stata la stessa, nonostante i cambi del mercato?

"I principi di gioco sono rimasti gli stessi, il Milan è organizzato. Noi siamo stati bravi a tenere le distanze, abbiamo fatto gol nei momenti giusti. Non abbiamo rischiato nulla dopo il 2-1. Abbiamo rispettato il Milan. Abbiamo vinto in modo largo, ci fa piacere".

Più spazio per Frattesi e il sostituto di Calhanoglu.

"Il sostituto di Calhanoglu è Asllani, che molte società hanno richiesto in estate. Noi lo abbiamo voluto, sta lavorando bene e deve continuare così".

