L'Inter inciampa sul Sassuolo e si ferma cinque vittorie di fila in campionato. Simone Inzaghi si presenta nella sala conferenze di San Siro per analizzare la prima sconfitta stagionale anche attraverso le domande dei cronisti della carta stampata e del Web. Le sue parole:

Qualche rammarico per non aver fatto i cambi prima dell'1-1? Lautaro è stanco, non era forse meglio lasciare in campo Thuram?

"Dovevo scegliere. Per quanto riguarda i cambi, la squadra non aveva approcciato male la ripresa, eravamo in controllo del campo, non avevamo concesso quasi nulla. Poi c'è stato l'infortunio a difesa schierata, quindi l'eurogol di Berardi; ero arrabbiato perché l'avevamo preparata quella situazione. Poi ho rivisto il gol, complimenti a lui. Non c'erano le avvisaglie sull'1-0, abbiamo perso lucidità dopo il 65'. È un brutto stop che ci penalizza in classifica, ora dobbiamo essere bravi ad analizzare quello che non è andato bene. Sappiamo che ogni partita ha le proprie insidie".



Ti aspettavi una reazione diversa?

"Non abbiamo reagito all'episodio. Non ci era mai capitato di andare sotto, a parte in Champions con la Real Sociedad, e lo abbiamo subito. Nei primi 65' non c'erano avvisaglie, dovevamo mantenere le distanze".

Come seconda punta chi è che può fare meglio?

"In questi due giorni, da dopo l'infortunio di Arnautovic, ho alzato Klaassen. Sensi è indisponibile, Mkhitaryan gioca dietro. Dobbiamo fare così in questo momento di emergenza, Speriamo di recuperare presto entrambi".

Un caso aver fatto fatica nelle due gare del mercoledì?

"La squadra fisicamente sta bene, abbiamo coperto bene il campo. Nei gol presi eravamo sotto palla con 7 giocatori. Ci penalizza fortemente il risultato, ci servirà questa sconfitta, dovremo mantenere la lucidità cercando di capire quello che potevamo fare meglio".

La strategia delle due coppie d'attacco che adottava l'anno scorso.

"È un'opportunità che non posso avere perché abbiamo avuto l'infortunio di Arnautovic. L'anno scorso ho alternato le punte quando stavano bene, ora cercherò di valutare il minutaggio ogni partita".