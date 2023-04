Arrivato in postazione Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, spiega le scelte di formazione in vista della partita contro l'Empoli, passaggio delicato per il campionato sin qui avaro di soddisfazioni per la sua squadra, agli antipodi rispetto al cammino europeo:

Partita con tanti cambi, come hai gestito la formazione anche in ottica futura vista la fatica in Champions?

"Sappiamo il calendario da affrontare. Oggi per noi è importantissima, ho bisogno di tutti. Ci sono molti cambi, ma sono molto fiducioso".

La Champions non ha dato quell'impulso come continuità, ora ci può essere l'impulso positivo?

"Assolutamente. Ciò che conta è lavorare da squadra sapendo che giochiamo ogni due giorni e mezzo e quindi servirà lucidità e aiuto da parte di tutti i componenti della squadra. Ho visto una squadra concentrata che sa cosa fare".

Quale può essere la reazione emotiva di Lukaku dopo ieri?

"Sono contento per lui, ma sono contento anche per il messaggio mandato a tutti dalla FIGC, soprattutto per i giovani, sulla lotta al razzismo".

