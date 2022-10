Che aria si respira dopo gli ultimi risultati ad Appiano? "C'è entusiasmo, le vittorie portano felicità e autostima. Abbiamo passato il turno in Champions ma dobbiamo dimenticarlo in fretta perché ci aspetta una gara molto insidiosa".

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio del match contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi spiega le scelte di formazione per l'incrocio con Dejan Stankovic e le sue aspettative per la gara di questa sera:

Che Sampdoria si aspetta?

"Stankovic è preparato, ha giocato con me; farà di tutto per metterci in difficoltà. Troveremo una Samp molto motivata che farà di tutto per metterci in difficoltà".

Cosa accadrà con Lukaku?

"Si allena senza problemi, cercheremo di aumentare il minutaggio ma l'importante è che continui ad allenarsi in questo modo".