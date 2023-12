Nel prepartita di Genoa-Inter, Simone Inzaghi si è concesso ai microfoni di DAZN. "Ci aspetta una partita insidiosa, troviamo una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente. Viene da risultati positivi, dovremo fare una partita da Grande Inter. Consiglio ad Arnautovic? Gli attaccanti vivono per i gol, ma devono essere bravi a mettersi al servizio della squadra. Non ho consigli specifici, tutti gli attaccanti devono aiutare la squadra a fare un'ottima gara così come stanno facendo".