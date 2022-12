In vista della prossima stagione, l'Inter valuta rinforzi per il proprio refarto offensivo che, con il rinnovo di Edin Dzeko ancora da definire, il secondo prestito di Romelu Lukaku tutt'altro che scontato e la posizione di Joaquin Correa in bilico, potrebbe essere rivoluzionato. Oltre a Marcus Thuram, che potrebbe arrivare a parametro zero a giugno prossimo se i nerazzurri riuscissero a convinccerlo della bontà del proprio progetto, nelle ultime ore è emersa un'altra idea. Secondo il quotidiano Il Gazzettino, sui taccuini nerazzurri è spuntato nuovamente il nome del possente attaccante dell'Udinese, Beto, classe '98 nativo di Lisbona, già autore di 6 reti in questa stagione dopo le 13 della scorsa. Il club friulano, riferisce il quotidiano, valuta il giocatore portoghese 25-30 milioni di euro.