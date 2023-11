Cosa è successo nello spogliatoio ospiti del Da Luz nell'intervallo? Cosa ha spinto un'Inter sin lì con atteggiamento da italiano in gita a tornare in campo identica negli interpreti ma con uno spirito completamente diverso? Dal primo tempo da osservatrice inerme dello show di Joao Mario ad un secondo tempo di cattiveria, garra e voglia di vincere passano appena quindici minuti, sufficienti però per la clamorosa metaformosi che permette ai nerazzurri di ottenere un pari pazzesco per 3-3 dopo un match lunghissimo ed estenuante. Pari prezioso, che unito allo stop della Real Sociedad col Salisburgo dà ai nerazzurri ampie possibilità di chiudere prima il girone.

IL TABELLINO

BENFICA-INTER 3-3

MARCATORI: 5', 13', 34' Joao Mario (B), 51' Arnautovic (I), 58' Frattesi (I), 73' Sanchez (I, rig.)

BENFICA: 1 Trubin; 8 Aursnes, 4 A. Silva, 30 Otamendi, 5 Morato; 61 Florentino (79' 10 Kokcu), 87 Joao Neves; 11 Di Maria (89' 44 Tomas Araujo), 27 Rafa Silva (99' 47 Antunes Gouveia), 20 Joao Mario (99' 22 Chiquinho); 19 Tengstedt (79' 33 Musa).

In panchina: 24 Soares, 45 Kokubo, 9 Cabral, 13 Jurasek, 38 Victor.



Allenatore: Roger Schmidt.

INTER: 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij (76' 32 Dimarco), 15 Acerbi; 36 Darmian (68' 7 Cuadrado), 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen (68' 23 Barella), 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic (68' 9 Thuram), 70 Sanchez (79' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 44 Stabile, 47 Kamate, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Treimanis (Lettonia). Assistenti: Spasennikovs - Gudermanis. Quarto ufficiale: Golubevs. VAR: Bebek. Assistente VAR: Denkert.

Note

Espulso: Antonio Silva (B) all'86esimo per condotta violenta.

Ammoniti: Cuadrado (I), Morato (B), Schmidt (B)

Corner: 3-6

Recupero: 1°T 4', 2°T 9'.

100' - Finisce una partita incredibile al Da Luz: Benfica e Inter chiudono sul 3-3!

99' - A 30 secondi dalla fine, Schmidt toglie Joao Mario per inserire Chiquinho e mette Gouveia per Rafa Silva.

99' - Asllani si divincola bene tra due avversari, poi però tradito dal campo sbaglia tutto.

98' - Fallo di Kokcu su Frattesi, col turco che poi scherza un po' troppo col fuoco...

95' - Traversa clamorosa di Barella! Palla di Dimarco che arriva al centro dell'area dove il 23 calcia al volo colpendo il legno!

95' - Bolgia al Da Luz, con l'Inter che avanza. Clima da tregenda accentuato dalla pioggia.

93' - Finisce a San Sebastian, il Salisburgo blocca la Real Sociedad sullo 0-0

93' - Cross di Morato, Audero esce bene e blocca in presa alta.

92' - Kokcu chiuso da Acerbi in fallo laterale.

90' - Rafa Silva scappa via alla difesa, Bisseck rimonta e lo ostacola quel tanto che basta per impedirgli di inquadrare la porta. Il tedesco tocca, ma l'arbitro non dà calcio d'angolo. Ammonito Schmidt per proteste.

89' - Fuori Di Maria, al suo posto Araujo.

88' - Lautaro toglie il pallone a Morato e lancia Thuram, ma Treimanis fischia un fallo.

87' - Cross di Dimarco da rivedere, pallone sul fondo.

86' - Treimanis rientra... ED E' ROSSO!!! Antonio Silva va anzitempo negli spogliatoi.

84' - Treimanis va all'on field review.

84' - Controllo VAR per un potenziale cartellino rosso: si valuta il fallo di Antonio Silva su Barella.

83' - Vola Audero! Tiro di Joao Mario deviato da Bisseck, palla a Di Maria che prova il siluro dalla distanza trovando la risposta del vice-Sommer.

82' - Rafa Silva cerca Musa, Bisseck si mette davanti a lui e spazza via.

79' - Schmidt cambia due carte: Kokcu e Musa entrano per Florentino e Tengstedt. Nell'Inter ultimi minuti per Lautaro Martinez, che rileva Sanchez.

78' - Thuram è un bulldozer, Morato lo atterra poi viene ammonito.

77' - Nell'Inter fuori De Vrij, in campo Dimarco.

76' - Cuadrado perde palla, Joao Mario riparte e il colombiano lo atterra: ammonizione inevitabile.

75' - Rischio Bisseck, che controlla con troppa sicumera Tengstedt facendo sfilare il pallone fuori.

72' - Parte Sanchez... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!!!! Trubin spiazzato, rimonta completata!!!

71' - Rigore confermato, va Sanchez.

70' - Il Benfica protesta per un presunto precedente fallo di Sanchez prima della ripartenza, c'è il controllo del VAR in merito.

69' - Calcio di rigore per l'Inter: Thuram prende la prima palla del match, entra in area e viene colpito da Otamendi, Treimanis fischia

68' - Sono tre i cambi di Inzaghi: Cuadrado per Darmian, Thuram per Arnautovic e Barella per Klaassen.

67' - Stanno per arrivare i primi cambi per l'Inter: pronti a entrare Thuram e Cuadrado.

64' - Salvataggio incredibile di Bisseck! Acerbi esagera a spingersi in avanti e agevola il contropiede benfiquista, palla a Tengstedt che controlla male e viene raggiunto e contrastato dal tedesco che manda in corner.

62' - Iniziativa personale di Di Maria, tiro dalla distanza controllato facilmente da Audero.

IL GOL DI FRATTESI: Rimessa veloce dell'Inter, Acerbi mette in mezzo imbeccando Frattesi che all'improvviso piazza un piattone potente e preciso alle spalle di Trubin.

58' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! DAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEE FRAAAAAATTEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

56' - Si fa sentire la Curva Nord che prova a incitare i propri beniamini.

53' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! Arnautovic è tenuto in gioco da Tengstedt, raccoglie la spizzata di Bisseck e corregge in rete.

52' - Var che controlla le linee, l'arbitro attende.

51' - Segna Arnautovic, ma si alza la bandierina: fuorigioco. Arna protesta.

51' - Tira Sanchez, conclusione centrale con Trubin che alza sopra la traversa.

50' - Darmian ruba palla e appoggia per Sanchez, che guadagna una punizione interessante.

49' - Scossa Inter! Buona verticalizzazione di De Vrij, palla in area dove arriva Carlos Augusto il cui tiro è respinto da Trubin.

48' - Bisseck a terra dopo un contrasto, Darmian mette palla fuori.

47' - Rafa Silva prova a servire Tengstedt in area, spazza De Vrij.

----

22.05 - Primo pallone della ripresa per il Benfica: PARTITI!

22.05 - Squadre che rientrano in campo per l'inizio della ripresa.

----

49' pt - Si chiude il più brutto tempo stagionale dell'Inter, che va a riposo con un passivo di tre gol. Tutti firmati dallo stesso, indemoniato marcatore, l'ex Joao Mario.

49' pt - Lancio da dimenticare di Asllani, pallone che finisce sul fondo.

47' pt - Joao Mario raccoglie un cross dalla destra, Frattesi interviene in tempo evitando la conclusione. Ingenuità di Klaassen.

46' pt - Il palleggio del Benfica irretisce Darmian che commette un fallo pesante e viene redarguito dall'arbitro.

45' - Saranno ben quattro i minuti di recupero.

43' - Ci prova Carlos Augusto, che da posizione favorevole raccoglie l'assist di Bisseck e calcia col peso del corpo troppo sbilanciato e manda in curva.

42' - Inter che prova a scuotersi, due corner in fila ottenuti dai nerazzurri (anche se sul secondo Klaassen ottiene il rimpallo su Rafa Silva dopo che il pallone è uscito...).

34' - Tripletta di Joao Mario! Azione ben costruita dal Benfica, Inter che fatica a liberare l'area. Cross di Tengstedt accompagnato in porta da zero metri ancora da Joao Mario.

32' - Numero di Florentino Luis che nasconde il pallone a due interisti, applausi dagli spalti.

31' - Arnautovic atterrato da Otamendi, Treimanis ci pensa un po' poi fischia fallo.

28' - Errore di Bisseck che per rimediare arriva a valanga su Tengstedt, Treimanis non fischia.

26' - Grande filtrante di Frattesi per Arnautovic, che però trova il muro di Trubin in uscita sulla conclusione.

23' - Si distende il Benfica, azione corale dei padroni di casa conclusa con un tiro di Di Maria che finisce alto.

23' - Altra palla rubata ad Asllani, lancio di Joao Neves per Rafa Silva. Audero capisce tutto, esce e controlla il pallone.

21' - Errore di Rafa Silva che concede rimessa all'Inter. Benfica che dopo la sfuriata fruttuosa iniziale ha rallentato.

20' - Bravo De Vrij che si frappone tra Rafa Silva e il pallone consentendo ad Audero di uscire.

17' - Frattesi deruba Joao Neves, ma per Treimanis è fallo del nerazzurro.

16' - Primo pallone toccato da Arnautovic, subito contrastato da tre difensori che gli strappano via la sfera.

13' - Raddoppio del Benfica, doppietta di Joao Mario! Palla persa di Asllani su pressone di Tengstedt, flipper in area nerazzurra con Bisseck che causa un rimpallo poi il più pronto si rivela l'ex nerazzurro che da due passi infila nuovamente Audero.

11' - Bisseck concede il tiro a Tengstedt che punta e calcia, Audero blocca.

10' - Prova la conclusione dalla distanza Asllani, Trubin blocca in presa sicura.

6' - Il gol è buono, Joao Mario ha segnato! Consumata la vendetta dell'ex. Errore tra Bisseck e De Vrij che non si intendono su Tengstedt, Darmian chiude in ritardo.

6' - VAR al lavoro, in effetti la posizione del danese lascia qualche dubbio.

5' - Joao Mario trova il gol, ma è tutto fermo per un fuorigioco fischiato a Tengstedt.

4' - Crossa Di Maria, Bisseck anticipa Joao Mario davanti ad Audero. Altra palla persa a metà campo dai nerazzurri.

3' - Errore di Frattesi, Bisseck riesce a chiudere sul filtrante per Tengstedt.

-----

21.00 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.58 - Otamendi e De Vrij davanti a Treimanis per il sorteggio.

20.57 - Benfica e Inter in campo per il prepartita.

20.55 - I tifosi presenti intonano a gran voce l'inno della squadra. Momento molto emozionante.

20.54 - Parte un gioco di luci al Da Luz, mentre le due squadre si apprestano ad entrare in campo.

20.44 - Riscaldamento completato, tra pochi minuti le due squadre andranno in campo.

----

