"In un contesto non facile, con diversi top club europei ancora senza sponsor siamo riusciti ad anticipare il rinnovo con Nike, che migliora sensibilmente i nostri ritorni economici, e a siglare un accordo con una major come Paramount che va nel segno della convergenza tra sport ed entertainment". Parole e musica di Alessandro Antonello, CEO corporate dell'Inter intervistato dal Sole 24 Ore per fare il punto sulla situazione degli sponsor in casa nerazzurra.

L'amministratore delegato spiega i dettagli dell'accordo con Paramount+, da cui il club incasserà circa 15 milioni di euro (più bonus): "Per ora il contratto è annuale ma non è escluso che venga prolungato in corso d’opera".

Poi c'è la questione Inter Media House. "A proposito di quest’ultima, nata nel 2017 per sviluppare contenuti di qualità e nuovi modelli di fan engagement, nella stagione 2022/2023 ha contribuito far crescere la community nerazzurra di ulteriori 10 milioni, per un totale di 64 milioni di tifosi in tutto il mondo. I numeri sono notevoli. Cito, per tutti, i 55mila contenuti distribuiti (+29%) su 24 canali, generando 5,4 miliardi di impression", conclude Antonello.

