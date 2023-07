Nonostante la scadenza di contratto nel 2024, lo Shakhtar Donetsk non intende accontentarsi di una cifra bassa per lasciar partire Anatoliy Trubin e spara altissimo con l'Inter. Secondo le informazioni del portale ucraino Sport.ua, infatti, il club del Donbass punta ad incassare almeno 35 milioni di euro prima di lasciar partire il suo giovane portiere. L'Inter, chiaramente, non è disposta a pagare una cifra del genere per un portiere il cui contratto scade tra un anno. Pertanto, l'intenzione del club di Viale della Liberazione è di ridurre l'importo da riconoscere allo Shakhtar offrendo una percentuale sull'ulteriore rivendita del giocatore.

Se i nerazzurri non riusciranno a trovare un accordo con lo Shakhtar, allora il secondo portiere nella lista dei papabili è il giovane dell'Atalanta Marco Carnesecchi, che nell'ultima stagione ha giocato con la Cremonese.

