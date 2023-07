Nella lunga lista di nomi avanzati per la porta dell'Inter spunta un nuovo candidato: dalla Serbia, il portale Mozzart Sport dà notizia dell'interesse del club nerazzurro per Vanja Milinkovic-Savic, gigante del Torino e fratello di Sergej fresco di passaggio nella Saudi Pro League. Non sarà però un compito facile per l'Inter, visto che il Torino chiede 20 milioni di euro per il giocatore che ha un contratto fino al 2026. Il club granata non intende cedere il suo portiere in prestito, ma potrebbe cambiare idea nel caso in cui, secondo il portale serbo, l'Inter inserisse l'obbligo di riscatto alle cifre richieste dal Toro.

L'interesse per Milinkovic-Savic non è roba nuova, ma risale allo scorso mese di maggio: riporta Mozzart Sport che in quel momento l'Inter stava corteggiando il centrocampista ex Lazio, e in quel momento hanno messo gli occhi anche sull'altro fratello.

