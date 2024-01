L'Inter si sarebbe messa in fila con Milan, Juventus e un club inglese che per ora resta nell'ombra per Facundo Medina, difensore argentino classe 1999, legato al Lens da un contratto fino al 30 giugno 2026. Secondo Footmercato.net, queste società sarebbero intenzionate a presentare un'offerta formale ai Sang et Or, che hanno fatto sapere che il cartellino del ragazzo vale più di 20 milioni di euro. Per la cronaca, il club francese, come già fatto con Kevin Danso, ha chiuso la porta due volte quest'inverno di fronte alle richieste per l'ex River Plate, che da par suo si trova bene nel posto dove è approdato nel 2020 dal Talleres per soli 4 milioni di euro. Tanto che i vertici del Lens stanno seriamente pensando di prolungare ulteriormente l'attuale accordo che era stato siglato un anno fa.

