Prova di forza dell'Inter di Simone Inzaghi, che stende con un perentorio 4-0 la Fiorentina e si porta in vetta alla classifica in compagnia del Milan con un derby alla ripresa del campionato che si preannuncia già infuocato. I nerazzurri regolano un avversario apparso molto fragile con una ripresa d'autore dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Marcus Thuram: la doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Hakan Calhanoglu dal dischetto sanciscono un trionfo legittimo e meritato, certificando una volta ancora la forza della squadra nerazzurra.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 4-0

MARCATORI: 24' Thuram, 53', 73' Lautaro Martinez, 57' Calhanoglu (R)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (70' 7 Cuadrado), 23 Barella (58' 16 Frattesi) 20 Calhanoglu (77' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (70' 7 Cuadrado); 9 Thuram (70' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 40 Calligaris, 77 Audero, 14 Klaassen, 28 Pavard, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Kamatè, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA: 53 Christensen; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arthur (76' 73 Amatucci), 38 Mandragora; 10 Nico Gonzalez, 5 Bonaventura (55' 77 Brekalo), 99 Kouamé (46' 7 Sottil); 9 Beltran (46' 18 Nzola).

In panchina: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 26 Mina, 28 Quarta, 32 Duncan, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 65 Parisi, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Marchetti Assistenti: Costanzo - Passeri Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Spettatori: 72.739

Ammoniti: Ranieri (F), Barella (I)

Corner: 1-1

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

LIVE MATCH

95' - ED E' FINITAAAAA!! UN'INTER SONTUOSA BATTE LA FIORENTINA 4-0 E VOLA IN VETTA ALLA CLASSIFICA INSIEME AL MILAN, E ALLA RIPRESA SARA' DERBY!!!

93' - Fallo di Carlos Augusto, che atterra Dodò in area viola.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

90' - Gara che si trascina verso la conclusione, senza più nulla da dire. Kouame chiede scusa a Darmian dopo un fallo.

84' - Qualche problema per Christensen dopo una parata su tiro di Lautaro. Il portiere si riprende dopo qualche istante.

78' - Niente vetrina per Pavard e Klaassen, l'ultimo cambio è Asllani per Calhanoglu.

76' - Italiano concede minuti al giovane Amatucci, fuori Arthur.

IL GOL DI LAUTARO: Cuadrado mette la sua prima firma stagionale a referto, tracciante perfetto per il taglio di Lautaro che un gran tiro a incrociare costringe Christensen a piegarsi per la quarta volta. Nuovo cooling break.

73' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! LAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!

70' - Marcus Thuam esce nella standing ovation di San Siro, dentro Arnautovic. Fuori anche Dimarco e Dumfries per Carlos Augusto e Cuadrado.

68' - Fallo su Bastoni, Sottil redarguito da Marchetti.

64' - Dumfries allarga poi riesce a servire Mkhitaryan, il cui tiro però termina a lato.

64' - Sommer si guadagna il pane sul tiro di Sottil: bagher un po' azzardato ma per fortuna efficace. Poco dopo, lo svizzero ha un balzo felino a bloccare il colpo di testa ancora di Sottil.

63' - Bastoni lancia nell'inserimento Thuram, diagonale del francese che finisce fuori di un niente. Che partita per Marcus...

59' - Primo cambio anche per Inzaghi: fuori Barella, in campo Frattesi.

57' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Christensen spiazzato, tris nerazzurro.

57' - Calcio di rigore per l'Inter: Christensen si fa sfuggire il pallone sul tiro di Dimarco poi atterra Thuram, Marchetti non può fare altro che indicare il dischetto

55' - Altri due cambi per la Fiorentina: fuori Gonzalez e Bonaventura, dentro Infantino e Brekalo.

IL GOL DI LAUTARO: Fase incandescente del match, palla recuperata dall'Inter nella propria area e servita a Thuram bravissimo a lanciare Lautaro che sul filo del fuorigioco parte e brucia Christensen in uscita.

53' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAARTIIIIIIINEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!!

53' - Succede l'incredibile a San Siro! Christensen fa un miracolo su Lautaro, poi Dumfries e Mkhitaryan vengono fermati dalla difesa.

52' - De Vrij chiude bene su Gonzalez che si era involato verso l'area, poi Bonaventura prova un improbabile colpo di tacco regalando palla all'Inter.

50' - Palo di Dumfries! L'olandese punta la porta ma calcia col piede sbagliato, la palla sibila lontana da Christensen ma si stampa sul legno.

47' - Thuram aggancia un lancio lungo di Barella, ma poi perde il contatto col pallone.

----

19.39 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

19.38 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa. Doppio cambio per la Fiorentina: Beltran lascia il campo a Nzola, Sottil rileva Kouame.

19.31 - Oltre 72mila gli spettatori a San Siro, tutto esaurito fatta eccezione per il settore ospiti.

----

51' pt - Cartellino giallo per Barella per proteste.

50' pt - Dumfries solo in area prova il colpo di testa ma non inquadra la porta. Su questa azione finisce il primo tempo: Inter a riposo avanti sulla Fiorentina per 1-0.

50' pt - Barella torna in campo. Proteste viola per un mani di Bastoni, poi viene fischiato fallo su Lautaro.

49' pt - Barella si rialza tra gli applausi, recupero ovviamente prolungato.

48' pt - Barella necessita dei soccorsi, si scalda Frattesi.

46' pt - Bruttissima entrata di Arthur su Barella, che resta a terra dolorante.

45' - Azione splendida dell'Inter innescata da Thuram e da lui conclusa con un tiro fuori su assist di Dumfries. Tre minuti di recupero.

43' - Rimessa assegnata alla Fiorentina, ma Dimarco non ci sta...

41' - Calhanoglu! Missile da punizione e grande parata di Christensen.

41' - Dodò rimbalza sulla Lautaro piazzato nella barriera dell'Inter e cade a terra, Marchetti fa ordine.

39' - Marcus Thuram va in discesa libera e viene atterrato da Ranieri: giallo per il difensore viola.

37' - Incomprensione Lautaro-Barella, la Fiorentina va in contropiede con Nico Gonzalez che cade a terra in area trattenuto da Bastoni e protesta con Marchetti. Consulto al VAR con Mazzoleni, poi si prosegue.

34' - Christensen respinge un tiro di Bastoni che trova lo spazio giusto per calciare, sul tap-in si avventa Lautaro che manda alto in volée.

32' - Biraghi ferma con un fallo di mano Lautaro che si stava involando in area, Marchetti gli risparmia un giallo che sarebbe stato legittimo.

30' - Thuram a un soffio dal bis. Grande inserimento di Bastoni che trova davanti a Christensen il francese che colpisce scivolando a botta sicura mandando fuori.

27' - Gioco ripartito, tra i cori di un San Siro in festa.

IL GOL DI THURAM: Si innesca una battaglia nei 22 metri viola, risolta con carattere leonino da Dimarco che guadagna la sinistra e crossa, sul pallone arriva Thuram che di testa fa secco Christensen per il suo primo gol stagionale. Cooling break a San Siro.

24' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! MAAAAAAAARCUUUUUUSSSSS THUUUUUURAAAAAAMMMMMMM!!!

20' - Azione personale di Thuram che, lanciato da Barella, entra in area e prova la conclusione mandando alto.

19' - Non è fortunato Dumfries, che contrastato da Ranieri perde il rimpallo causando rimessa per la Fiorentina.

14' - Bonaventura! Tiro dalla distanza del numero 5 viola che finisce alto di poco.

11' - Cross di Dumfries per il colpo di testa debole di Thuram che finisce comodo tra le mani di Christensen.

9' - Accelerata pazzesca di Dimarco su Dodò, poi cross che si perde in fallo laterale.

8' - Sponda di Thuram che non trova Lautaro, palla recuperata dalla Fiorentina.

6' - Darmian contiene bene Beltran, guadagnando anche un rinvio dal fondo.

4' - Dumfries atterrato in malo modo, Marchetti non interviene e Lautaro protesta venendo redarguito dal direttore di gara.

3' - Buona azione offensiva dell'Inter, Dimarco da posizione centrale servito da Dumfries calcia da fuori non impegnando Christensen

----

18.30 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.29 - Viene ora osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incidente ferroviario in Piemonte.

18.28 - Lautaro e Biraghi davanti a Marchetti per il sorteggio.

18.26 - Le due squadre guadagnano il campo in questo momento.

18.15 - Squadre che rientrano negli spogliatoi, fra pochi minuti si comincia.

----

