Arrivano dall'Argentina importanti novità riguardo alla situazione di Lautaro Martinez. L'Atletico Madrid, secondo quanto scrive César Luis Merlo di Tyc Sports, è tornato a chiedere dell'attaccante e vuole prenderlo a giugno nel caso in cui andrà in Champions League (ad oggi è quarto in Liga a +4 sul Betis). Il giocatore è felice in nerazzurro, ha quattro anni e mezzo di contratto e non pensa a un trasferimento. L'unica ragione per cui la punta ex Racing lascerebbe l'Inter è l'eventuale necessità di fare cassa da parte del club.