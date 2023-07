L'Arabia Saudita bussa anche alla porta di Lautaro Martinez. Secondo Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, l'agente del Toro ha già un'offerta sul tavolo per un contratto di 4 anni a 60 milioni di euro a stagione. Il capitano nerazzurro, però, al momento non ha ancora dato il via libera alla trattativa, motivo per cui non ci sono ancora stati contatti con l'Inter.

🚨[EXCLUSIVO] Un club de Arabia Saudita vino por Lautaro Martínez. Su agente ya tiene una propuesta de 4 años de contrato a razón de €60M cada uno.

*️⃣El delantero aún no dio la luz verde para avanzar por lo que todavía no hay contactos con Inter. pic.twitter.com/TXTklP0t5I — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 20, 2023

