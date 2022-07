La dirigenza dell’Inter, in attesa di capire l’evoluzione dell’affare Skriniar col PSG, non vuole perdere tempo prezioso e cerca di stringere i tempi nell’affare Bremer. Sul difensore brasiliano è uscito allo scoperto anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi impaziente come non mai di avere tra le mani un difensore con le sue caratteristiche: “C’è una trattativa importante in corso, dobbiamo colmare questa lacuna in difesa, lo sanno tutti. Da allenatore sto spingendo perché si chiuda presto”.

Una dichiarazione che ha l’obiettivo di spingere la dirigenza nerazzurra a chiudere al più presto l’affare coi granata, prima che la Juve possa inserirsi in maniera concreta. Stando a quanto riporta Tuttosport questo pomeriggio, o al massimo nella giornata di domani, l’ad nerazzurro Beppe Marotta dovrebbe incontrare il presidente Urbano Cairo per definire la trattativa. Il difensore brasiliano rimane l’obiettivo numero uno per la difesa, indipendentemente dalla partenza di Milan Skriniar.