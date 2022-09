Simone Inzaghi comincia a pensare a un nuovo modulo. Il 3-4-1-2, secondo quanto riportato da Tuttosport. "Meno fioretto e più sciabola, tanto per intenderci - si legge - Nell’allenamento di ieri il tecnico piacentino ha schierato Barella e Gagliardini come scudi a protezione della difesa e Mkhitaryan da trequartista, alle spalle della coppia d’attacco formata da Dzeko e Lautaro Martinez . Ergo, Asllani , indicato da tutti come vice Brozovic (compreso lo stesso allenatore nerazzurro) potrebbe anche accomodarsi in panchina e non partire dunque titolare dal primo minuto contro la Roma".