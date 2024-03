Acerbi e Thuram tornano a disposizione di Inzaghi per Inter-Genoa. La conferma arriva da SportMediaset: il difensore e l'attaccante hanno aumentato i carichi di lavoro e domani ricominceranno a lavorare con la squadra. Segnali confortanti anche da Frattesi, uscito in anticipo dopo la rete all'Atalanta per una contrattura all'adduttore destro: anche l'ex Sassuolo sarà arruolabile per il Monday Night. Ci sarà invece ancora da attendere per Calhanoglu, che probabilmente rientrerà nella trasferta di Bologna.

Per quanto riguarda la formazione - aggiunge l'emittente - in attacco è confermatissimo Lautaro, ma al suo fianco questa volta potrebbe esserci di nuovo Sanchez (come avvenuto nel poker di Lecce). Il cileno, reduce da due assist consecutivi, al momento sembra in vantaggio sul collega Arnautovic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!