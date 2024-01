Tajon Buchanan è pronto ad iniziare la sua avventura all'Inter. Lo sbarco a Milano dell'esterno canadese, riferisce Sportmediaset, è previsto per domani sera o al massimo per mercoledì mattina, quando si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi cinque anni.

L'obiettivo del club è di tesserare in tempi rapidi il classe '99 in modo che Inzaghi possa averlo a disposizione già per la sfida contro l'Hellas Verona, in programma sabato alle 12.30.

