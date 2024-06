Dopo i colpi Zielinski e Taremi, entrambi a parametro zero, l'Inter è al lavoro per colmare il buco alle spalle di Sommer. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzione anche Maduka Okoye.

Il portiere classe 1999 dell'Udinese è uno dei tre profili seguiti dall'Inter, insieme al brasiliano Bento (Athletico Paranaense) e allo spagnolo Martinez (Genoa). Il club nerazzurro è molto interessato al giovanissimo portiere bianconero. Arrivato la scorsa estate, Okoye è riuscito a sottrarre la titolarità a Silvestri durante la stagione, rendendosi protagonista spesso di grandi interventi, alcuni anche contro l'Inter. Audero continua ad essere nel mirino del Como, club neopromosso in Serie A.

