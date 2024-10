Solo due giocatori dell'Inter non si sono allenati in gruppo oggi, al BPER Training Centre di Appiano Gentile, a due giorni dalla sfida di campionato con la Roma. Si tratta di Piotr Zielinski, che salterà la trasferta dell'Olimpico ma è atteso tra i convocati già per il match con lo Young Boys di mercoledì, e Tajon Buchanan, il cui recupero verrà gestito con prudenza vista la gravità dell’infortunio.

Con i compagni si sono allenati anche Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, gli ultimi reduci dagli impegni con le nazionali. Il Toro, salvo sorprese, verrà schierato da Simone Inzaghi come titolare in attacco al fianco di Marcus Thuram, che durante la sosta ha giocato una manciata di minuti con la maglia della Francia. In mezzo torna Nicolò Barella, che partirà dal via con Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!