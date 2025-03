Ad eccezione di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, Simone Inzaghi oggi ha diretto l'allenamento con il gruppo finalmente al completo, alla Pinetina, dopo la sosta. Stefan de Vrij ha lavorato per tutta la seduta con i compagni, mentre Nicola Zalewski solo in parte ma punta comunque a tornare tra i convocati per Inter-Udinese, in programma domenica, sfruttando la rifinitura di domani. Denzel Dumfries, l'altro acciaccato in casa nerazzurra, ha avuto il permesso dalla società di fare le terapie in Olanda. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!