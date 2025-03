Sta per iniziare l'allenamento a ranghi completi dell'Inter dopo la sosta, con Mehdi Taremi e Kristjan Asllani, reduci dai novanta minuti giocati con le rispettive nazionali, che sono stati gli ultimi a rispondere alla convocazione di Simone Inzaghi. Chi, invece, è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile per tutto il periodo di pausa dei campionati è stato Joaquin Correa, che - anche alla luce del sicuro forfait di Lautaro Martinez - appare il giocatore favorito per vestire una maglia da titolare domenica sera contro l'Udinese, in coppia con Marcus Thuram. Da capire se la candidatura del Tucu resisterà anche nelle prossime ore, con Marko Arnautovic e lo stesso Taremi che restano comunque in lizza. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!