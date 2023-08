I dirigenti dell'Inter proseguono le valutazioni per il reparto difensivo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport spunta un nome nuovo. O meglio, torna in auge un profilo già accostato nel recente passato ai nerazzurri: quello del difensore della nazionale greca Konstantinos Mavropanos, in forza allo Stoccarda. Dall'Inghilterra, però, Sky Sports UK riferisce che il greco è molto vicino al West Ham, dopo che gli Hammers non sono riusciti a sbloccare la trattativa per Harry Maguire del Manchester United. Ad ogni modo l'affare difesa dei nerazzurri è un protocollo che non verrà liquidato in pochi giorni.