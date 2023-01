Il rinnovo di Milan Skriniar si fa in salita. Il difensore slovacco, riferisce Sky Sport, ha fatto sapere all'Inter, attraverso il proprio agente Roberto Sistici, di non aver accettato, per il momento, l'offerta di rinnovo presentata dal club nerazzurro ormai diverse settimane fa.

"Quella di Skriniar non è ancora una decisione definitiva, ma almeno per il momento il difensore ex Sampdoria non rinnoverà il contratto - scrive Gianlucadimarzio.com -. L'Inter manterrà comunque la porta aperta al giocatore in caso di ripensamenti. Ma il club nerazzurro, convinto di aver fatto il massimo sforzo per Skriniar, dovrà anche valutare eventuali sostituti per il futuro, vista la concreta possibilità di perdere un giocatore che è stato importantissimo nelle ultime stagioni".