Allenamento odierno finito ad Appiano Gentile, dove i giocatori dell'Inter hanno proseguito la loro preparazione pre-campionato con una seduta di training mattutina. Calciatori e staff tecnico, che hanno da qualche minuto lasciato il Centro di allenamento, Inzaghi compreso, ritroveranno domani il resto dei giocatori. Appuntamento importante, in attesa dei vari risvolti di mercato, per dare a tutti gli effetti il via al lavoro di potenziamento post-vacanze quindi far ritorno al più presto anche sul campo. Simone Inzaghi, uno degli ultimi a lasciare la Pinetina, ha schivato le domande su chi sarà il prossimo capitano, dribblando particolarmente il nome di Lautaro. Il piacentino dovrà confrontarsi ulteriormente con il suo spogliatoio ma secondo quanto riferisce Sky Sport sarà Lautaro Martinez ad ereditare la fascia con Nicolò Barella vice, dopo l'addio di Handanovic, Brozovic e Skriniar.

