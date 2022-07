Ulteriori aggiornamenti da SkySport24 per quanto riguarda la strategia di mercato per la difesa nerazzurra. E sono conferme. Come riferisce il canale satellitare, dopo aver perso Bremer, l'Inter ha deciso di mantenere Skrinair (a meno di clamorose offerte dall'estero) e, per andare a riempire il vuoto lasciato da Ranocchia, l'obiettivo che torna di moda è quello di Milenkovic, soprattutto in questa fase di mercato.