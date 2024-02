Terminato l'allenamento odierno dell'Inter ad Appiano Gentile. Secondo quanto riferito da Sky Sport, confermato il progressivo recupero di Davide Frattesi che oggi ha fatto parte del lavoro sul campo e tra domani e giovedì tornerà definitivamente a lavorare coi compagni. Si valuterà la sua convocazione per la gara con la Salernitana, mentre appare certa la sua presenza contro l'Atletico Madrid. Seduta di terapie per Juan Cuadrado e per Francesco Acerbi.

Allenamento Inter terminato. Terapie per Cuadrado e Acerbi. Frattesi ha lavorato a parte sul campo. Tra domani e dopodomani è previsto il suo rientro in gruppo. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) February 13, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!