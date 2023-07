Ha del clamoroso quello che sta accadendo in queste ore in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere l'operazione con il Chelsea per Lukaku: sul piatto un'offerta di 35 milioni di euro più 5 di bonus. L'Inter ha saputo che mercoledì a Londra la Juve ha offerto la stessa cifra (37,5+2,5 di bonus), l'operazione è però condizionata dalla cessione di Vlahovic e la deadline è fissata il 4 agosto.

Il Chelsea però vuole chiudere subito, Lukaku non sta rispondendo ai dirigenti dell'Inter che lo stanno cercando. Il belga non risponde alle sollecitazioni dell'Inter che è molto infastidita, anche perché ha capito che l'attaccante ha aperto alla Juve. Non è escluso che l'Inter cambi obiettivo sul mercato.