"Inzaghi non è in bilico, anche perché in Champions le cose stanno funzionando, ma la società ragiona e ipotizza e nelle ipotesi e i ragionamenti tira in mezzo anche Thiago Motta, che è anche in orbita Psg, di cui è stato colonna da giocatore e apprezzatissimo tecnico nel settore giovanile". E' quanto si legge su La Repubblica, nel pezzo di cronaca di Bologna-Inter 1-0, gara in cui - sottolineano i colleghi - l'ex centrocampista del Triplete ha dato una lezione al collega.