L'Inter non ha mollato Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo nel mirino della Roma. Ne è sicura La Repubblica che rilancia l'interesse del club nerazzurro per il 23enne azzurro. Inzaghi lo stima dai tempi della Lazio e lo considera, assieme all'argentino Mac Allister, l'eventuale sostituto di Barella in caso di partenza in estate: l'ex Cagliari piace soprattutto in Premier League, con il Chelsea in prima fila.