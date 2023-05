I colleghi de La Repubblica puntano l'attenzione sugli aspetti extra-campo che si porta inevitabilmente dietro il percorso in Champions League delle due squadre milanesi, protagoniste dell'edizione più ricca di sempre in fatto di ricavi. Nelle specifico, Inter e Milan, viene evidenziato nell'articolo a firma Enricò Currò, supereranno quota 100 milioni di euro di introiti, indipendentemente dalla conquista della finale di Istanbul del prossimo 10 giugno che può arrivare a valere fino a 23.5 milioni (15.5 garantiti dal premio di partecipazione alla finale, più altri 8 eventuali, frutto della vittoria finale e della partecipazione alla Supercoppa europea), senza contare che gli incassi continentali da stadio hanno garantito una cinquantina di milioni ai rossoneri, pochi meno ai nerazzurri.

Quanti di questi soldi verranno investiti sul mercato non è dato saperlo, quel che invece è sicuro è che la priorità indicata alle due dirigenze sportive è qualificarsi assolutamente per la prossima Champions League. "La differenza è che la proprietà americana del Milan fatica a dissimulare la censura - e l’ingratitudine - verso Maldini e Massara. E se Simone Inzaghi ha allontanato l’ombra di Thiago Motta dalla sua panchina, Pioli la panchina rischia di perderla, se viene eliminato nell’Euroderby e non chiude il campionato tra le prime quattro", si legge.

La straordinaria campagna europea della Beneamata servirà a Steven Zhang per trovare un po’ di sollievo dai debiti che lo zavorrano, ma per capire in che misura impatteranno conviene tastare il polso a Suning, che dal 2020 ha perso circa 8,3 miliardi di euro. "Zhang deve fare fronte a guai finanziari e giudiziari, per il momento rinviati: la causa delle banche cinesi creditrici, che rivogliono 300 milioni di euro e accusano Zhang junior di fingersi nullatenente per non ripagarle. Gli interessi che hanno portato a 350 milioni il debito da rifondere al fondo americano Oaktree entro maggio 2024. I debiti complessivi arrivati sopra quota 800 milioni dal rinnovo dei bond nel gennaio 2022. Zhang junior sarà costretto a vendere, capitalizzando la campagna di Champions, o cercherà ancora di rinegoziare il debito?", si legge.

Diverso lo scenario davanti a Redbird, che si prepara a festeggiare il bilancio in attivo, ma deve affrontare una grana con la Uefa: dal sito ufficiale del fondo americano risulta che quest'ultimo controlla sia Tolosa che il Milan, il che renderebbe impossibile la partecipazione della squadra francese all’Europa League.