In casa Inter resta tutta da scrivere la situazione relativa al reparto portieri. In Giappone, infatti, l'unico estremo difensore a disposizione di Simone Inzaghi, certo di restare anche in stagione, sarà Raffaele Di Gennaro che si alternerà con Filip Stankovic, rientrato dal prestito. Completa il gruppo - sottolinea Repubblica - il diciottenne Alessandro Calligaris, da poco maggiorenne, ma aggregato alla prima squadra. Non sarà invece con i compagni Yonut Radu, pronto a essere ceduto in Inghilterra.

Gli uomini di mercato dell’Inter continuano a seguire le piste che portano all’esperto svizzero Yann Sommer, partito per la tournée di amichevoli col Bayern Monaco che per il suo cartellino chiede sei milioni di euro, e del giovane Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore preme per il trasferimento a Milano, ma la distanza fra i club è ancora importante: la richiesta degli ucraini è di una trentina di milioni, troppi per l’Inter. Per questo, il club nerazzurro potrebbe anche virare su altre strade.