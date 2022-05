Ultima chiamata per i campioni d'Italia per confermarsi tali? Probabilmente sì, anche se questo pazzo campionato ha regalato parecchie sorprese. Dopo il flop di Bologna, l'Inter non può sbagliare e a Udine l'obiettivo è quello di tornare in carreggiata per lo sprint finale che vale lo scudetto. Inzaghi conosce perfettamente l'importanza del match odierno e la difficoltà rappresentata dai friulani, reduci dal roboante 4-0 sul campo della Fiorentina. Niente è perduto, i nerazzurri hanno ancora le proprie carte da poter giocare: servirà tutta la garra possibile per restare in scia.



QUI UDINESE – I friulani arrivano all'impegno odierno senza assilli di classifica e con il vento in poppa dopo lo strepitoso successo del Franchi nel recupero di mercoledì scorso. Cioffi, che doveva essere di passaggio dopo l'allontanamento di Gotti, si sta invece dimostrando un tecnico capace e preparato. Oggi mancherà ancora Beto, ma il tandem Deulofeu-Success dà ampie rassicurazioni. Squalificato Makengo, si rivede Pereyra che è in ballottaggio con Jajalo e Samardzic per una maglia in mezzo. Rispetto a Firenze, torna anche Perez in difesa.



QUI INTER – Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Bastoni (problema al polpaccio che l'aveva costretto al forfait già a Bologna) e inoltre per il centrocampo perde Calhanoglu a causa della squalifica: due assenze molto pesanti per l'allenatore piacentino. In difesa, ballottaggio D'Ambrosio-Dimarco con il primo in vantaggio. Solito dubbio a destra tra Dumfries e Darmian, mentre in mezzo al campo dovrebbe essere Vidal a sopperire all'assenza del 20 turco: il cileno ha finalmente superato il colpo subito da Hernandez in Coppa Italia e si candida per una maglia. Straordinari a sinistra per Perisic, visto che Gosens è tornato tra i convocati, ma non è ancora al meglio della condizione dopo l'affaticamento muscolare. In attacco, invece, più Dzeko di Correa a fianco di Lautaro. Poche chance per Sanchez di partire dall'inizio. L'ultimo dubbio è quello tra i pali: Handanovic è partito per il Friuli, il fastidio muscolare è diminuito ma non scomparso totalmente, quindi resta vivo il ballottaggio con Radu. Nonostante l'erroraccio del Dall'Ara, il portiere romeno continua a godere della massima fiducia di tutti ad Appiano Gentile.



