Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e i nerazzurri trovano subito un osso durissimo da affrontare: trasferta a Torino contro i granata di Juric. Inzaghi conosce alla perfezione le insidie del match odierno, ma sa pure che non può perdere ulteriore terreno dopo il mezzo passo falso dell'ultima giornata, quel 2-2 casalingo con il Bologna che ancora grida vendetta.

QUI TORINO – Il tecnico dei granata ha perso proprio alla vigilia il suo punto di riferimento avanzato: stop per Zapata a causa di una vecchia cicatrice. Ancora out i lungodegenti Soppy, Djidji e Buongiorno. Juric ha tessuto le lodi di Pellegri ieri in conferenza stampa e non è inverosimile vedere l'ex Monaco in attacco con Seck e Vlasic alle sue spalle. Linetty e Tameze potrebbero essere preferiti a Ilic e Ricci.

QUI INTER – Inzaghi valuta alcune modifiche al tipico schieramento visto in questa stagione. In difesa, ad esempio, potrebbe tornare dall'inizio De Vrij con Acerbi spostato sul centro-sinistra e Bastoni, dunque, in panchina. Possibile turno di riposo anche per Dumfries: senza Cuadrado, c'è Darmian in pole per prendere il posto in fascia dell'olandese. Conferme, invece, per Pavard, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Barella in ballottaggio con Frattesi per completare la mediana. In attacco, invece, scontato il tandem Thuram-Lautaro, considerando che Sanchez si è rivisto solo ieri alla Pinetina e che Arnautovic ne avrà ancora per circa tre settimane.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Tameze, Lazaro; Seck, Vlasic; Pellegri.

Panchina: Gemmello, Popa, Zima, N'Guessan, Vojvoda, Gineitis, Antolini, Ricci, Ilic, Radonijc, Karamoh, Sanabria.

Allenatore: Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Djidji, Buongiorno, Soppy, Zapata.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Liberti e Perrotti.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Nasca (Paganessi).

