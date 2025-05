È la notte. La notte dei sogni. Sogni di Champions League. All'Allianz Stadium di Monaco di Baviera, Inter e Paris Saint-Germain si contenderanno il trofeo più ambito d'Europa. Quella di stasera è semplicemente la partita più importante dell'anno e i protagonisti saranno i nerazzurri di Inzaghi, che vogliono entrare nella storia del club dalla porta principale, cancellando la delusione di due anni fa. Quanto dista Monaco da Istanbul? Stasera lo scopriremo.

QUI PARIS SAINT-GERMAIN – I parigini puntano al Triplete dopo aver fatto mambassa tra le mura domestiche. Luis Enrique ha raddrizatto una campagna europa partita decisamente male, superando anche la gogna dei playoff (derby con il Brest) e poi eliminando ben tre inglesi (Liverpool dopo i tiri di rigore, Aston Villa e Arsenal). Adesso l'ultimo atto, quello fallito nel 2020 contro il Bayern di Pavard e Perisic. Un solo dubbio: Barcola o Doué per completare il tridente con Dembelé e Kvaratskhelia. Titolare l'ex Hakimi. Kimpembe unico assente.

QUI INTER – Inzaghi, per la prima volta in stagione, ha tutta la rosa a disposizione. Una sorta di miracolo. Non era mai capitato, neppure alla prima giornata di campionato. Gli ultimi rientri sono quelli di Pavard e Zielinski, pienamente ristabiliti. In particolare, il francese - fuori per la distorsione alla caviglia del 27 aprile - è in vantaggio su Bisseck. In campo, dunque, l'undici tipo, con Acerbi e Bastoni a completare il reparto di difesa davanti a Sommer. Dumfries e Dimarco ai lati dell'intoccabile cerniera di centrocampo formata da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, poi, spazio alla Thu-La: Lautaro si allena da settimane per essere al massimo proprio in vista della grande finale. Non resta che scendere in campo e vincere.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia.

Panchina: Safonov, Tenas, Beraldo, Hernandez, Zaire-Emery, Mayulu, Lee Kang-in, Doué, Mbaye, Ramos.

Allenatore: Luis Enrique.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kimpembe.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnauotivc.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Kovacs.

Assistenti: Marica e Tunygoi.

Quarto ufficiale: Pinheiro.

Var: Higler (Popa e Van Boekel).

