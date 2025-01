Archiviata con successo la trasferta di Praga in Champions League, l'Inter torna in clima campionato e va a giocare un match complicato sul campo di un Lecce rinvigorito dalla cura Giampaolo. I salentini hanno decisamente cambiato marcia da quando in panchina è arrivato il tecnico abruzzese edi certo ci sarà da sudare per portare i 3 punti a Milano.

QUI LECCE – Reduce dal bruttissimo scivolone di Cagliari, la squadra pugliese vuole tornare a fare punti pesanti in chiave salvezza. Giampaolo, però, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: oltre allo squalificato Rebic, non ci saranno Banda, Berisha, Marchwinski (stagione finita), Gaspar e Rafia. Si va verso la conferma del 4-3-3 con il dubbio Dorgu: terzino o ala?

QUI INTER – Inzaghi ritrova Bisseck, assente dalla finale di Supercoppa: il tedesco andrà in panchina e magari avrà qualche minuto di rodaggio. Ancora assenti, invece, sia Acerbi che Calhanoglu: loro due, come Correa, sperano di tornare tra i convocati tra Monaco e Milan. Qualche cambio pià che prevedibile considerando il tour-de-force: dentro Darmian, Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto. Dumfries confermato titolare nonostante la diffida. Dovrebbero iniziare dalla panchina Pavard, Dimarco, Asllani e Barella. In attacco, la Thu-La in vantaggio su Taremi e Arnautovic. Non è partito per il Salento neppure Palacios: ufficialmente per influenza, ma radiomercato racconta di una trattativa avanzata per un prestito al Monza.

PROBABILI FORMAZIONI:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Morente.

Panchina: Samooja, Frucht, Bonifazi, Borbei, McJannet, Ramadani, Kaba, Brunete, Karlsson, Pierotti.

Allenatore: Giampaolo.

Squalificati: Rebic (1).

Indisponibili: Banda, Berisha, Marchwinski, Gaspar, Rafia.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Bisseck, Pavard, Dimarco, Buchanan, Asllani, Barella, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Calhanoglu, Correa.

ARBITRO: Marinelli.

Assistenti: Lo Cicero e Ceccon.

Quarto ufficiale: Cosso.

Var: Di Bello (Paterna).

