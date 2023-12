Ancora una volta l'Inter è chiamata a rispondere alla Juventus che gioca il giorno prima dei nerazzurri. La "solita" vittoria striminzita dei bianconeri oblbiga Lautaro e compagni a battere l'avversario di turno per tornare in vetta alla classifica: stasera al Meazza si presenta l'Udinese, guarita ma non troppo sotto la cura Cioffi.

QUI INTER – Inzaghi ha più di un problema di formazione. Pavard, De Vrij e Dumfries sono ko; Bastoni è appena tornato; Cuadrado non ha i 90 minuti nelle gambe. Si va verso la prima da titolare in campionato per Bisseck, con Darmian che torna a fare il quinto a destra (ma Cuadrado spera ancora in una chance dal 1'). Sull'altro fronte, ballottaggio Bastoni-Carlos Augusto per il ruolo di braccetto sinistro (in vantaggio l'azzurro). Per il resto, dentro i 'soliti noti', soprattutto Thuram e Lautaro in attacco considerando il momento d'oro confermato pure nell'ultimo match al Maradona di Napoli.

QUI UDINESE – Diverse assenze in casa friulana. In particolare pesano le defezioni degli ormai lungodegenti Deulofeu e Bijol. Success è recuperato, ma Cioffi dovrebbe preferirgli Lucca che è andato due volte a segno nell'ultimo turno contro il Verona. Nel 3-5-1-1 si vedrà Pereyra e non Thauvin alle spalle dell'unica punta. In difesa, invece, Kabasele centrale tra Ferreira e Perez.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, De Vrij, Dumfries.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

Panchina: Padelli, Okoye, Guessand, Masina, Kristensen, Tikvic, Ehizibue, Kamara, Camara, Quina, Lovric, Zarraga, Aké, Thauvin, Success.

Allenatore: Cioffi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Bijol, Semedo, Brenner, Davis.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Bottegoni e Di Monte.

Quarto ufficiale: Prontera.

Var: Mazzoleni (Abbattista).

