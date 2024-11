È la grande sera di Inter-Napoli, squadre divise da un solo punto in classifica con i partenopei al momento in vetta ma reduci dal pesante rovescio interno con l'Atalanta. I nerazzurri, invece, sono in striscia positiva e il successo sull'Arsenal conferma il livello raggiunto ormai stabilmente.

QUI INTER – Inzaghi ha gestito le forze in Champions e adesso può tornare a schierare il suo undici migliore. Rispetto al match con i Gunners, riecco Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Due i nodi ancora da sciogliere: in difesa è molto probabile il rientro dal 1' di Acerbi, out dal match con la Roma dello scorso 20 ottobre, mentre sulla destra Dumfries in grande forma dovrebbe essere preferito a Darmian, uscito con i crampi dall'ultima partita giocata. Calhanoglu, dopo l'Europa, si riprende una maglia da titolare anche in campionato. Resta ai box il solo Carlos Augusto.

QUI NAPOLI – Per Conte è il primo ritorno a San Siro da avversario dell'Inter dopo l'addio nel maggio 2021, pochi giorni dopo la conquista dello scudetto. Il tecnico degli azzurri non ha particolari problemi di formazione e l'undici di partenza è praticamente già delineato: solito 4-1-4-1 con Politano, Anguissa, McTominay e Kvaratshkelia a supporto dell'altro ex tanto atteso, Lukaku. Unico dubbio quello relativo a Lobotka, tornato tra i convocati ma non ancora al top: Gilmour appare in vantaggio. Indisponibile Folorunsho.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Carlos Augusto.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Kvaratshkelia; Lukaku.

Panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Zerbin, Neres, Ngonge, Raspadori, Simeone.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Folorunsho.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Giallatini e Colarossi.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Di Paolo (Aureliano).

