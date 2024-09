A cinque mesi esatti di distanza da quell'ormai leggendario 22 aprile, torna il derby di Milano. Inter e Milan di nuovo di fronte nella stracittadina dopo che nell'ultima i nerazzurri avevano battuto i rossoneri e conquistato la storica seconda stella. Stavolta si gioca in casa dei campioni d'Italia, ma la distanza tra le contendenti resta immutata: se la squadra di Inzaghi continua a viaggiare sulle frequenze alte che le competono, quella di Fonseca è sull'orlo di una crisi di nervi e il suo allenatore portoghese sempre più a rischio esonero.

QUI INTER – Inzaghi tiene la tensione altissima e non accetta cali di concentrazione come qualcuno prevede vista la differenza mostrata fin qui con i rivali storici. L'Inter è reduce sì dallo 0-0 col City, ma in campionato arriva da un pari deludente a Monza e nessuno ha intenzione di perdere altri punti, specialmente se una vittoria vorrebbe dire l'ennesimo record: mai nessuno ha vinto 7 volte di fila il derby di Milano. Rispetto al match di Champions, riecco dal 1' Pavard, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Dovrebbe partire dall'inizio anche Dumfries. Buchanan unico indisponibile.

QUI MILAN – I nodi da sciogliere sono diversi e Fonseca pare voler schierare un inedito 4-4-1-1 con Morata e Abraham in campo contemporaneamente come nel finale di match con il Liverpool. Cambi anche in difesa: dentro Emerson Royal e Gabbia per Calabria (infortunato) e uno tra Pavlovic e Tomori (pià probabile il serbo). Panchina per Loftus-Cheek. Ko anche Bennacer, Florenzi e Sportiello.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata; Abraham.

Panchina: Torriani, Nava, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Bartesaghi, Musah, Zeroli, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Sportiello, Calabria.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Bindoni e Tegoni.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

Var: Di Paolo (Paterna).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!