Ultimo impegno dell'anno al Meazza per l'Inter che ospita il Como con l'obiettivo di continuare sul solco delle ultime partite, soprattutto l'ultima in campionato, quella di Roma con la Lazio terminata con un imperioso 6-0.

QUI INTER – Inzaghi è consapevole della difficoltà dell'impegno odierno. Difficoltà acuita dai problemi in difesa: ieri sono emersi problemi per De Vrij e Darmian. Entrambi soffrono a un ginocchio: fastidio per il neerlandese e contusione per l'ex United. "C'è ottimismo", ha detto in conferenza il tecnico nerazzurro, ma è chiaro che si punta al massimo per la panchina. Bastoni riposizionato in mezzo tra Bisseck e Carlos Augusto. La buona notizia è il recupero di Barella, che a questo punto si candida per una maglia da titolare. Rispetto all'Udinese in coppa, tornano titolari i vari Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro. Sempre ai box Pavard, Acerbi e Di Gennaro.

QUI COMO – In casa lariana, di fatto esistono solo un paio di dubbi di formazione. Fabregas deve scegliere chi schierare in attacco tra Belotti e Cutrone e poi è tentato di rilanciare dal 1' Sergi Roberto dopo il periodo di stop. Per il resto, si va verso la conferma di quelli scesi in campo nell'ultimo match vinto contro la Roma. Indisponibili Gabrielloni, Moreno, Sala e Perrone. Tra i pali conferma per Reina preferito all'ex Audero.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Palacios, Darmian, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.

Panchina: Audero, Dossena, Jack, Sergi Roberto, Braunöder, Mazzitelli, Kone, Baselli, Iovine, Cutrone, Cerri.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Alberto Moreno, Sala, Perrone, Gabrielloni.

ARBITRO: Giua.

Assistenti: Baccini e Capaldo.

Quarto ufficiale: Rutella.

Var: Maggioni (Sozza).

