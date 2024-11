Serata di gala al Meazza: va in scena Inter-Arsenal, sfida di altissimo livello tra due delle squadre che in Europa offrono il gioco più spettacolare e coinvolgente. Altro test contro una big di Premier per i nerazzurri, che nella prima giornata avevano fermato il City a Manchester. Vista la classifica, un risultato positivo spalancherebbe ai bistellati una strada relativamente agevole per l'accesso diretto agli ottavi di Champions.

QUI INTER – Inzaghi con diversi dubbi di formazione alla vigilia del match. Come riferito ieri dallo stesso tecnico nerazzurro, da valutare le condizioni di coloro i quali hanno speso di più contro il Venezia: Bastoni, Dimarco, Barella e Thuram potrebbero dunque rifiatare, con Bisseck, Darmian, Frattesi e Taremi titolari. Anche Acerbi dovrebbe partire dalla panchina, con De Vrij confermato al centro della difesa. Lautaro pronto alla sua prima dall'inizio in Champions in questa stagione dopo tre panchine di fila. La notizia è il ritorno dal 1' di Calhanoglu dopo il problema muscolare accusato lo scorso 20 ottobre a Roma. Ballottaggio Mkhitaryan-Zielinski: siamo 49 a 51. Assente Carlos Augusto. Correa e Palacios fuori lista UEFA.

QUI ARSENAL – Un recupero e uno stop in casa Gunners alla vigilia del match con l'Inter. Arteta torna a convocare Ødegaard dopo l'infortunio patito in nazionale a settembre, ma perde Rice. In mezzo, quindi, possibile il tandem Merino-Partey, con White che torna titolare in difesa e Jorginho ancora in panchina. Timber dovrebbe essere preferito a Zinchenko basso a sinistra, mentre in attacco è sfida tra Trossard e Gabriel Jesus. Fuori Calafiori, Tierney, e Tomiyasu.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Buchanan, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Carlos Augusto.

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Partey, Martinelli; Havertz, Trossard.

Panchina: Neto, Setford, Kiwior, Robinson, Monlouis, Zinchenko, Jorginho, Ødegaard, Lewis-Skelly, Nwaneri, Sterling, Gabriel Jesus, Butler-Oyedeji.

Allenatore: Arteta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calafiori, Rice, Tierney, Tomiyasu.

ARBITRO: Kovacs.

Assistenti: Tunyogy e Marica.

Quarto ufficiale: Fesnic.

Var: Dingert (Popa).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!